Flydubai vliegt vanaf 7 juli weer. Het plan is om in eerste instantie naar 24 bestemmingen te vliegen en later in de zomer naar 66 bestemmingen.

Routes

Het nieuws komt nadat bekend werd dat Dubai vanaf 7 juli weer toeristen toelaat. De eerste bestemmingen in Europa die worden geopend zijn: Belgrado, Boekarest, Dubrovnik, Kiev, Praag, Sarajevo, Sofia en Tbilisi.

Terugkeer

“Na de recente aankondiging verwelkomen we een veilige terugkeer naar de dienstregeling. We hebben onze vliegreizen opnieuw ontworpen, welke is gebouwd op bestaande hoge normen om het risico van verspreiding van het coronavirus te minimaliseren en we kunnen nu mensen weer bij elkaar brengen. Samen met de duidelijke en eenvoudige richtlijnen van de autoriteiten is dit het perfecte moment om terug te keren naar de lucht”, aldus Hamad Obaidalla, CCO bij Flydubai.

Test

Reizigers die in Dubai aankomen, moeten een negatieve coronatest kunnen aantonen, welke maximaal 96 uur voor vertrek is uitgevoerd. Het is ook mogelijk om op de luchthaven te worden getest. Bezoekers moeten verder gedekt zijn door een internationale ziektekostenverzekering en zij moeten de app COVID-19 DXB downloaden om hun gegevens te delen.