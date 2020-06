Garuda vaker naar Schiphol

Garuda Indonesia wil de komende maanden vaker naar Schiphol. In juli vliegt de maatschappij één keer per week naar Amsterdam en dat moet geleidelijk worden verhoogd naar vijf keer per week.

Frequentie

In augustus en september zal er twee keer naar de luchthaven worden gevlogen om uiteindelijk in oktober vijf keer per week tussen Jakarta en Amsterdam te vliegen. “De frequentieverhoging laat zien dat we positief zijn dat Indonesië snel zal aankondigen dat de grenzen na de zomer weer open gaan voor de Nederlandse en Europese toerist en zakenreiziger”, zegt Rick Wouters, Marketing & Sales Manager Continental Europe van Garuda Indonesia.

Winterschema

“Garuda Indonesia heeft in deze periode geen tijdelijke stop ingesteld voor vluchten van en naar Schiphol, en is gewoon door blijven vliegen”, aldus Wouters. Het winterschema vanaf 25 oktober blijft ongewijzigd.