Na KLM komt ook Transavia met vrijwillige vertrekregeling

Transavia biedt het personeel in navolging op KLM ook een vrijwillige vertrekregeling (VVR) aan. CEO Marcel de Nooijer kondigde dit vandaag in een videoboodschap aan.

Regeling

De regeling moet in juli worden opgesteld en dan wordt er in augustus beoordeeld of een ingediende aanvraag wordt gehonoreerd of niet. Hiermee hoopt de maatschappij gedwongen ontslagen te voorkomen. Hoewel er nu nog geen overcapaciteit is, kan Transavia nog geen goed beeld schetsen van de factoren van buitenaf, wat onzekerheid veroorzaakt voor de komende tijd.

Verrassing

Cabinevakbond VNC zegt dat het nieuws als een complete verrassing kwam voor alle vakbonden. “De bonden hebben geen inbreng kunnen geven over de aangeboden regeling. Graag hadden wij dat wel gezien, dan hadden er eventueel nog aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden. Volgens de cao-afspraken moeten de bonden in deze situatie aan de voorkant worden meegenomen in het proces en niet alleen de functie van informeren toebedeeld krijgen. Dit hebben wij ook gezamenlijk met het merendeel van alle bonden aangegeven bij het bedrijf”, aldus de vakbond.

Vergoeding

De VVR vergoeding wordt gebaseerd op het aantal dienstjaren en bedraagt een kwart van het bruto maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en één bruto maandsalaris vanaf het elfde dienstjaar met een maximum van in totaal 18 bruto maandsalarissen.