‘Naderend einde voor Belgische NH90 helikopters’

De vier NH90TTH middelzware transporthelikopters van de Belgische luchtmacht zullen de komende jaren slechts beperkt worden ingezet. Dit maakte het Belgische ministerie van Defensie bekend in een persbericht.

Gebrekkig

Beperkte operationele inzetbaarheid, oplopende kosten (onder meer voor onderhoud) en gebrekkige industriële ondersteuning worden als redenen aangevoerd. Naast de vier groen gespoten NH90TTH heli’s (Tactical Transport Helicopter), beschikt België over vier grijze NH90NFH (NATO Fregate Helicopter) helikopters. De NH90NFH kan worden gestationeerd op marinefregatten en is belast met een SAR-taak. De inzetbaarheid van deze maritieme helikopters wordt juist als prioriteit aangemerkt.

Belgische NH90TTH transporthelikopter © Leonard van den Broek

Duurder

De vier transporthelikopters werden in 2013 in dienst genomen. De kosten per vlieguur van deze nieuwe helikopters blijken hoog uit te vallen, zelfs hoger dan die van een F-16. Volgens de commandant van de Belgische luchtmacht, generaal-majoor Vansina, wordt het aantal vlieguren per jaar nu teruggebracht van 1000 naar 600. Zo kan noodzakelijk maar kostbaar onderhoud worden uitgesteld. Hoe lang de helikopters nog in dienst zullen blijven, wilde de generaal-majoor geen uitspraak doen tegenover de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Vervangen

Er wordt gesuggereerd dat de vier NH90 transporthelikopters vervangen zullen worden door een aantal Airbus H145m helikopters. Dit type is lichter, wendbaarder en goedkoper. Op termijn zou de H145 dan zowel de NH90 als de Agusta A109 lichte legerhelikopter kunnen vervangen.

Agusta A109 helikopter van het Belgische leger © Leonard van den Broek