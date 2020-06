Schiphol op zoek naar nieuw brandweer oefenvliegtuig

Schiphol is op zoek naar een nieuw brandweer oefenvliegtuig, ofwel ‘FireFly’. De huidige FireFly staat sinds 2002 op de brandweeroefenplaats en heeft een technische levensduur tot 2025.

Vervanging

“Hij moet daarom op termijn vervangen worden, zodat de brandweer aan alle vakbekwaamheidseisen kan blijven voldoen”, legt een woordvoerster van Schiphol uit aan Up in the Sky.

Markt

De luchthaven is met een marktconsultatie gestart. “Op die manier krijgen we een goed beeld van de mogelijkheden en innovaties in de markt”, zegt de woordvoerster.

Vuur

De consultatie betreft de inrichting van een terrein met één of meer vliegtuigmodellen op ware grootte, echt vuur en een controlestation. Organisaties met ervaring in ontwerpen, leveren en beheren van reeds gerealiseerde brandweeroefenplaatsen worden gevraagd om te reageren. De marktconsultatie verloopt volledig digitaal via het platform Negometrix.

FireFly

De FireFly werd vorig jaar nog klaargestoomd voor de nabije toekomst. Onder andere de rechtervleugel werd toen vervangen door een vleugel van de A380. De vleugel was eerst gebaseerd op een B747. Ook de motor en het landingsgestel zijn nu gebaseerd op de A380. Nieuw is verder dat de motor van het oefenvliegtuig kan roteren, om er zo met waterstralen op te kunnen oefenen. Ook kan er extra rook naar de motor en het landingsgestel ingezet worden om extra scenario’s te kunnen simuleren.