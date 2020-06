Amerikaanse eenheid met tientallen helikopters via Rotterdam naar huis

Defensie ondersteunt tot medio augustus de verplaatsing van 77 helikopters via Rotterdam in het kader van Host Nation Support. In de Rotterdamse haven en rondom vliegbasis Eindhoven worden ongeveer 100 Nederlandse militairen ingezet om de verplaatsing in goede banen te leiden.

Schip

Het militair materieel komt vanuit Oost-Europa en wordt in Rotterdam op een schip geladen. Het grootste deel van het materieel gaat met civiel transport over de weg naar Rotterdam. De helikopters worden vanaf Eindhoven naar Rotterdam gevlogen.

Aanwezigheid

De Amerikaanse helikopterbrigade heeft ruim negen maanden deel uitgemaakt van de versterkte Amerikaanse aanwezigheid in Europa. De Amerikanen zijn versterkt aanwezig als reactie op de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. De helikoptereenheid trainde afgelopen periode met NAVO-partners in Oost-Europa.

Helikopters

De eenheid bestaat uit 77 helikopters van het type UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook en AH-64 Apache. Ook worden er zo’n 1800 voertuigen en containers terug naar huis gebracht. De helikopters vliegen op weekdagen tussen 1 tot uiterlijk 24 juli in groepjes via Eindhoven naar Rotterdam. Na aankomst worden de helikopters klaargemaakt voor zeetransport.