Bain Capital wordt nieuwe eigenaar Virgin Australia

Bain Capital wordt de nieuwe eigenaar van Virgin Australia. De twee partijen hebben een akkoord bereikt en zullen de komende tijd samenwerken om een visie op de toekomst te ontwikkelen.

Koop

De strijd om Virgin Australia liep nog tussen Bain Capital en Cyrus Capital Partners. Nog voor het einde van de maand moet er een bindende koopovereenkomst worden gesloten met Bain Capital. “Dit is een geweldige dag voor Virgin Australia en een enorme mijlpaal naarmate we verder gaan met Bain Capital”, zegt Paul Scurrah, CEO bij Virgin Australia Group.

Toekomst

“Bain Capital heeft de afgelopen weken vele uren met ons gesproken en een diep begrip van ons bedrijf gekregen en gewerkt om een ​​deal te sluiten met onze curators. We weten dat ze zich inzetten om in de luchtvaartmaatschappij te investeren en we zijn verheugd om in de toekomst met hen samen te werken”, aldus Scurrah.

Banen

Scurrah zegt verder dat de investering van Bain Capital de toekomst van Virgin Australia zal versterken en dat hiermee duizenden directe en indirecte banen worden behouden. “Australië heeft een tweede luchtvaartmaatschappij nodig en met de aanzienlijke steun van Bain Capital blijven we onze klanten van dienst zijn met concurrerende tarieven en kwalitatieve vliegreizen in de toekomst.”

Proces

In april ging het bedrijf in een voluntary administration. Er werden twee personen aangesteld om de maatschappij door deze periode heen te leiden. In mei waren er redelijk wat geïnteresseerde partijen voor Virgin Australia. Acht partijen sloten een non-disclosure akkoord en met twaalf partijen liepen er nog onderhandelingen. Uiteindelijk werden Bain Capital en Cyrus Capital Partners aangewezen als voorkeurbieders.