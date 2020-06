Corendon hervat vluchten naar Turkije

Op 10 juli hervat Corendon haar vluchten naar de Turkse steden Antalya, Bodrum en Dalaman. De reisorganisatie meldt dat er onder haar klanten een grote vraag is naar reizen naar Turkije.

Reisadvies

De beslissing om weer naar Turkije te vliegen werd genomen in goed overleg met de Turkse autoriteiten, zo meldt Corendon. Omdat het reisadvies voor Turkije in Nederland nog steeds oranje is worden reizigers die al een vlucht hadden geboekt door het bedrijf benaderd met de vraag of zij hun data of bestemming willen wijzigen.

Test

Wie vanuit Turkije terugkeert naar Nederland moet twee weken in thuisisolatie doorbrengen. Reizigers die met Corendon naar Turkije gaan krijgen kort voor de terugkeer of net na de terugkeer in Nederland een gratis corona test aangeboden. Als deze test negatief is, dan hoeft te reiziger niet in thuisisolatie.