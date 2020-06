Emirates haalt stoelen uit economy class 777

Emirates verwijdert de stoelen uit de economy class van de B777-300ER passagiersvliegtuigen. De verwijderde stoelen leveren 17 ton/132 kubieke meter extra vrachtcapaciteit per vlucht, bovenop de 40 tot 50 ton capaciteit in het buikruim. De maatschappij wil hiermee voldoen aan de toegenomen vraag naar vracht.

Aanpassing

De aanpassing van de Economy Class cabines van de tien 777’s wordt uitgevoerd in de Emirates Engineering faciliteiten in Dubai, waarbij elk vliegtuig bijna 640 manuren aan werk nodig heeft voor de aanpassing. Ingenieurs verwijderen 305 Economy stoelen uit één vliegtuig, fixeren veiligheidsapparatuur en voeren tijdens het proces regelmatig belastingtests uit. Zeven vliegtuigen zijn al aangepast door het Emirates Engineering team, drie andere vliegtuigen zullen midden juli 2020 gereed zijn.

Terugkeer

Aan het einde van het project heeft Emirates’ Engineering team 3050 stoelen verwijderd. De stoelen worden veilig en hygiënisch opgeborgen totdat deze weer nodig zijn voor passagiersdiensten. Dan worden de stoelen terug in het vliegtuig gemonteerd waarna ze getest worden op veiligheid en comfort.

Cargo

“Met de focus op de veiligheid van operaties heeft Emirates SkyCargo strikte regels geïmplementeerd voor het type vracht dat in de aangepaste Economy Class cabines kan worden geladen”, zegt de maatschappij. “Voorbeelden van goederen die meegaan in de cabines zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding, geneesmiddelen die binnen een temperatuurbereik van 15 en 25 graden kunnen worden gehouden en bederfelijke goederen zoals snijbloemen, droge en niet ruikende groenten en fruit. De vracht die in de passagierscabines wordt geladen moet worden verpakt in een geschikte externe container, zoals een plastic of kartonnen doos, in overeenstemming met de meest recente IATA-voorschriften.”