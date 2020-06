PIA schorst 150 piloten vanwege fraude met brevetten

Pakistan International Airlines, de nationale maatschappij van Pakistan, heeft besloten 150 piloten te schorsen vanwege fraude met vliegbrevetten.

Besluit

De maatschappij nam het besluit nadat bekend werd dat honderden Pakistaanse piloten ongekwalificeerd zijn. Uit een voorlopig onderzoek naar een vliegramp van de maatschappij is gebleken dat het ongeluk te wijten zou zijn aan pilotenfouten.

Piloten

In Pakistan zijn er in totaal 860 piloten. 262 van die piloten zou volgens een recent onderzoek niet over een echt brevet beschikken. Zo zijn er piloten die niet zelf hun examens hebben gedaan, onvoldoende praktijk training hebben gehad of een politieke aanstelling hebben gekregen als piloot.