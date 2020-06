Strenge voorwaarden verbonden aan miljardensteun KLM

De KLM krijgt een steunpakket van 3,4 miljard euro, zo maakten minister Hoekstra van financiën en minister Van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat vrijdag bekend. 2,4 miljard euro van de steun bestaat uit garanties op leningen die verschillende banken aan de KLM zullen verstrekken.

Voorwaarden

Aan de steun zijn voor de KLM strenge voorwaarden verbonden. De voorwaarden moeten leiden tot een kostenreductie van 15 procent, het verminderen van de hoeveelheid nachtvluchten van de maatschappij op Schiphol en verduurzaming van het bedrijf.

Salaris

Een deel van de kostenreductie zal worden bereikt door de salarissen van het personeel te verlagen. Wie meer dan drie keer modaal verdient zal 20 procent inleveren. Wie minder dan drie keer modaal verdient zal een lager percentage inleveren. Voorlopig zal de KLM geen dividend uitkeren en zullen er geen bonussen worden gegeven.

Nachtvluchten

Het totale aantal nachtvluchten van de KLM moet met 20 procent worden gereduceerd. Dat zou betekenen dat in plaats van de huidige 32.000 nachtvluchten nog slechts 25.000 nachtvluchten mogelijk zouden zijn.

Verduurzaming

In het kader van verduurzaming moet de KLM in 2030 de Co2 uitstoot per passagierskilometer gehalveerd hebben ten opzichte van de uitstoot in 2005. Ook zal de luchtvaartmaatschappij combinatietickets met de trein aanbieden.

Meer steun

Minister Hoekstra heeft tijdens de persconferentie laten weten er rekening mee te houden dat de KLM opnieuw steun nodig zal hebben. Mocht dit het geval zijn, dan zullen de voorwaarden van de steun opnieuw worden bekeken.