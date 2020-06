Transavia moet ook nachtvluchten inleveren van KLM

Het aantal nachtvluchten van KLM wordt in eerste instantie gereduceerd van 32.000 naar 29.000 om uiteindelijk op 25.000 uit te komen. De precieze invulling moet nog worden uitgewerkt. Daarbij zal ook worden gekeken naar wat Transavia aan nachtvluchten kan inleveren.

Steun

Dat zei topman Pieter Elbers tijdens een persconferentie waarop bekend werd gemaakt wat de voorwaarden zijn voor het steunpakket van 3,4 miljard euro. De voorwaarden moeten leiden tot een kostenreductie van 15 procent, het verminderen van de hoeveelheid nachtvluchten van de maatschappij op Schiphol en verduurzaming van het bedrijf.

Nachtvluchten

Het totaal aantal nachtvluchten moet met 20 procent worden verminderd. De afspraak is dat de eerste stap (naar 29.000) later dit jaar wordt vastgelegd in het Luchthaven Indelingsbesluit (LVB1). Bij LVB2 moet dat dan naar 25.000 nachtvluchten per jaar gaan. Bij die verdere reductie moet ook een koppeling worden gemaakt met de opening van Lelystad Airport, aldus Elbers.