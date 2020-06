EasyJet verkoopt zes A320neo’s om te leasen

EasyJet verkoopt zes A320neo’s aan SMBC Aviation Capital om deze toestellen vervolgens terug te leasen (sale and leaseback). De waarde van de verkoop bedraagt zo’n 206 miljoen pond.

Kaspositie

Met deze stap wil de maatschappij de kaspositie versterken voor de toekomst. Het is onderdeel van de 500 tot 650 miljoen pond die de maatschappij wil ophalen met sale and leasebacks. De zes toestellen worden terug geleased voor een periode van 110 tot 122 maanden.

Transactie

De transactie is in twee delen voltooid. De eerste drie toestellen ter waarde van zo’n 102 miljoen pond zijn opgenomen in de resultaten van het eerste half jaar en de resterende 104 miljoen pond voor de andere vliegtuigen is onderdeel van de verwachte resterende opbrengst van sale and leasebacks-transacties.

Nieuwe A320neo’s

De maatschappij zou dit jaar eigenlijk nieuwe A320neo’s geleverd krijgen, maar vanwege de coronacrisis wilde easyJet dit uitstellen. Eerder deze maand bereikte de maatschappij een akkoord met Airbus over een nieuwe leveringsperiode voor 24 A320neo’s. De toestellen worden nu tussen 2025 en 2027 geleverd. In totaal heeft de prijsvechter nog meer dan 100 vliegtuigen in bestelling staan bij Airbus.