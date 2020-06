‘Certificatievluchten 737 Max beginnen maandag’

De certificatievluchten voor de 737 Max starten maandag. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. De tests zullen drie dagen duren.

Tests

Na een preflight briefing van een aantal uur, stapt de crew aan boord van een 737 Max 7 in Seattle. Daarna worden verschillende manoeuvres getest in de lucht. Het plan is om drie dagen lang testen uit te voeren met verschillende touch-and-go’s en er wordt waarschijnlijk ook over de kust van de Stille Oceaan gevlogen. Het vliegplan is nog afhankelijk van de weersomstandigheden.

MCAS

Vooral de wijzigingen aan het MCAS-systeem zullen goed getest worden. Er is voorafgaand honderden uren in een Max-simulator getest in Renton en een testtoestel van het type is ook al honderden uren ingezet in de lucht om te testen.

FAA

Na de tests zal de data door de Federal Aviation Administration worden geanalyseerd. Een aantal weken later neemt Stephen Dickson, het hoofd van de FAA, zelf plaats in het toestel. Eerder zei hij nog dat hij er zeker van wil zijn dat hij zijn gezin zonder enige twijfel aan boord zou zetten voordat de terugkeer naar de lucht wordt goedgekeurd.

Terugkeer

Als alles goed gaat en de FAA alle nieuwe procedures goedkeurt, dan kan het toestel voor het einde van het jaar nog terugkeren naar de lucht. De ingewijden zeggen in ieder geval al wel dat het onwaarschijnlijk is dat dit voor september zou gebeuren. “De FAA zal ervoor zorgen dat ze genoeg zaken vinden die verkeerd zijn omdat ze dit vliegtuig op de proef willen stellen. Het laatste wat de FAA en Boeing willen is dat het hoofd van de FAA aan boord stapt en zegt dat het toestel nog niet klaar is. Boeing wil dat Dickson’s vlucht een bekroning wordt”, aldus een van de ingewijden.