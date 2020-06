Corendon over hervatting vluchten Turkije: er is oneerlijke concurrentie

Corendon maakte deze week bekend op 10 juli de vluchten naar Turkije te hervatten, maar daarop kwam veel kritiek vanuit de overheid. Zo zei minister-president Rutte nog tijdens een persconferentie dat hij het initiatief van Corendon onverstandig en onverantwoord vindt. Corendon zegt in een verklaring dat er een fundamenteel oneerlijke concurrentie is ontstaan.

Oranje

Het reisadvies voor Turkije staat nog op oranje, wat inhoudt dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. “Dit advies geldt echter voor alle landen buiten Europa. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit een generiek besluit is dat geen directe relatie heeft met de feitelijke gezondheidssituatie in de individuele landen. En daarmee ook niet met de Turkse toeristische gebieden”, zegt de touroperator. “Uit alle ons ter beschikking staande bronnen ontstaat het beeld dat in de Turkse kustgebieden sprake is van een laag aantal besmettingen en daarmee vergelijkbaar met vele Europese landen die wel een versoepeld reisregime kennen met een ‘geel’.”

Concurrentie

Verder zegt Corendon dat er een fundamenteel oneerlijke concurrentie is ontstaan. Turkse vakantiemaatschappijen zoals Pegasus en Sun Express voeren namelijk de komende tijd veel dagelijkse vluchten uit tussen Nederland en Turkije. “Hen wordt geen strobreed in de weg gelegd en we zien in toenemende mate consumenten die graag bij ons een vakantie naar Turkije hadden willen boeken, uitwijken naar deze maatschappijen voor een losse vlucht, waarbij ze vervolgens het hotel elders boeken”, aldus Cornedon. Ook zegt het bedrijf te constateren dat deze vluchten probleemloos Nederland worden binnengelaten zonder gewezen te worden op de geadviseerde thuisquarantaine.

KLM

“Ook de KLM start langzaam weer haar netwerk op met vluchten van en naar tientallen landen waar het reisadvies eveneens ‘oranje’ is, met inbegrip van dagelijkse vluchten naar Istanbul vanaf 4 juli. Datzelfde geldt voor Turkish Airlines die nu al dagelijks vanuit Istanbul vliegt”, vervolgt Corendon. “Datzelfde geldt voor vluchten van en naar bestemmingen binnen Europa die nog een ‘oranje’ reisadvies kennen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Vluchten vanuit Stockholm komen zelfs aan op een zogenaamde ‘Schengen-gate’, waardoor er niet eens sprake is van enige grenscontrole.”

Vluchten

“De onverwacht felle reactie vanuit het kabinet hebben ons doen besluiten om het overleg aan te gaan. Dat zullen we in de komende dagen gaan doen. Op basis daarvan zullen wij een definitief besluit nemen”, aldus de touroperator. Vanaf 10 juli wil Corendon de vluchten hervatten naar Antalya, Bodrum en Dalaman vanwege de grote vraag naar reizen naar Turkije. De beslissing werd genomen in overleg met de Turkse autoriteiten.

Quarantaine

Wie vanuit Turkije terugkeert naar Nederland moet twee weken in thuisisolatie doorbrengen. Reizigers die met Corendon naar Turkije gaan krijgen kort voor de terugkeer of net na de terugkeer in Nederland een gratis corona test aangeboden. Als deze test negatief is, dan hoeft de reiziger volgens Corendon niet in thuisisolatie, maar het kabinet denkt daar anders over.