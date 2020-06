United Airlines ook weer naar China

Na Delta Air Lines hervat ook United Airlines de vluchten naar China. Vanaf 8 juli vliegt de maatschappij twee keer per week tussen San Francisco en Shanghai.

Route

Vlucht UA 857 vertrekt op woensdag en zaterdag om 11 uur vanuit San Francisco en komt dan de volgende dag om 17:45 uur ‘s middags aan in Shanghai. Omgekeerd vertrekt vlucht UA 858 op donderdag en zondag om 21:40 uur ‘s avonds vanuit Shanghai en dan komt het toestel om 20:55 aan in San Francisco.

Wederopbouw

“De service van United naar China is al meer dan 30 jaar een punt van trots voor onze werknemers en klanten”, zegt Patrick Quayle, vice-president International Network and Alliances bij United. “Het hervatten van de service vanaf de VS naar Shanghai is een belangrijke stap in de wederopbouw van ons internationale netwerk.”

Beleid

Chinese luchtvaartmaatschappijen mogen sinds begin juni twee keer per week naar de Verenigde Staten vliegen. Andersom geldt dit ook. De Amerikaanse regering wilde namelijk alleen het besluit om geen vluchten uit China toe te laten herzien als China het beleid ook zou aanpassen. Delta vliegt sinds 25 juni weer naar China.