Amerika patrouilleert tegen drugssmokkelaars vanaf Curaçao

De Amerikaanse luchtmacht gaat twee patrouillevliegtuigen tijdelijk stationeren op Hato, de luchthaven van Curaçao. De toestellen zullen helpen bij het opsporen van drugssmokkelaars in het Caraïbisch gebied, zo maakte US Southern Command vorige week bekend in een persbericht.

Detectie

Een E-3C AWACS vliegend radarstation en een E-8 J-STARS vliegende commandopost zullen samen met twee KC-135 tankvliegtuigen op Curaçao worden gebaseerd. Ook het ondersteunend personeel (ongeveer 200 personen) zal naar het eiland komen. De toestellen zullen vluchten in het internationale luchtruim uitvoeren ‘ter monitoring en detectie van illegale drugssmokkel in de regio, om Amerikaanse en internationale wetshandhavers te ondersteunen.’

Radar

De E-3C Sentry ‘AWACS’ (Airborne Warning And Control System) is uitgerust met de kenmerkende radarschotel op de rug en kan bewegingen van vliegtuigen en schepen in de omgeving volgen. Ook kan het de inzet van andere toestellen van bijvoorbeeld politie of kustwacht coördineren. De E-8 JSTARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) kan met de speciale boordradar bewegingen van bijvoorbeeld voertuigen op de grond volgen.

Verdrag

De Verenigde Staten baseert met enige regelmaat vliegtuigen op Curaçao. De US Navy stuurt meestal P-3 Orion en E-2 Hawkeye patrouillevliegtuigen, de USAF E-3 AWACS, C-130 Hercules en E-8 JSTARS toestellen. Sinds een paar jaar is er Amerikaans defensiepersoneel permanent op het eiland gestationeerd. Amerika heeft hiervoor met Nederland een verdrag gesloten.

Onderschepping

Volgens een rapport van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2018 werden in de periode oktober 2017 tot en met september 2018, 231 vluchten uitgevoerd. Alle vluchten vonden plaats vanaf het vliegveld Hato (Curaçao). Vanaf vliegveld Reina Beatrix (Aruba) werden in deze periode geen vluchten uitgevoerd. De vluchten hebben in deze periode bijgedragen aan een totale onderschepping van 251.000 kilogram cocaïne, 12.000 kilogram marihuana en 25 kilogram heroïne.