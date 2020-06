Grote drie Chinese maatschappijen ontvangen eerste ARJ21

Air China, China Eastern Airlines en China Southern Airlines hebben elk hun eerste Comac ARJ21 ontvangen. Aan het eind van dit jaar moeten er nog eens drie toestellen worden geleverd.

©Comac

Entree

De vliegtuigen werden zondag overhandigd. Bouwer Comac noemt het ‘de officiële entree van de ARJ21 in de mainstream internationale airlines’. Het toestel speelt volgens Comac een positieve rol in het bevorderen van de exploitatie van regionale vliegtuigen. De toestellen zijn uitgerust met 90 stoelen met enkel een economy klasse.

©Comac

OTT

China Eastern zet de toestellen in voor de nieuwe dochtermaatschappij OTT Airlines. Het toestel is al in de kleuren daarvan geschilderd. De maatschappij zal gebruikmaken van ARJ21’s en C919’s. Van laatstgenoemde moet de certificering rond 2021 afgerond zijn.

©Comac

Chengdu

Ondertussen heeft Chengdu Airlines haar 21e ARJ21 ontvangen. Het eerste toestel voor de maatschappij werd in 2015 geleverd. Het nieuwe toestel is eveneens op 28 juni geleverd en draagt registratie B-605N. De ARJ is verkocht aan ICBC Leasing en wordt door Chengdu Airlines geleased.

©Comac