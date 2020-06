Lufthansa weer voor de helft in de lucht

Vijftig procent van de vloot van de Lufthansa Group wordt weer ingezet voor lijnvluchten. In juli is er veertig procent van de capaciteit beschikbaar en tot oktober zullen er 380 vliegtuigen worden ingezet, 200 meer dan in juni.

Netwerk

Lufthansa en dochter Austrian, Swiss, Brussels en Eurowings hebben het vliegschema voor het hele zomerseizoen gepubliceerd. Eind oktober wordt 90 procent van het oorspronkelijk geplande aantal short- en medium-haul vluchten uitgevoerd en 70 procent van het long-haul netwerk.

Lufthansa

Lufthansa zelf biedt daarmee 150 frequenties naar Amerika, 90 vluchten per week naar Azië, 45 naar het Midden-Oosten en 40 naar Afrika. Vanaf oktober worden de vluchten vanaf Frankfurt en München ook hervat. Wat betreft de short- en medium haul worden er weer 2100 wekelijkse connecties aangeboden.

Grenzen

“Beetje bij beetje gaan de grenzen weer open. De vraag neemt toe, zowel op de korte termijn als op de lange termijn. Daarom breiden we ons vliegschema en netwerk uit voor onze herstart. Ik ben blij dat we onze gasten weer meer connecties kunnen bieden naar alle delen van de wereld met de Lufthansa Group Airlines via al onze hubs”, aldus Harry Hohmeister, lid van de raad van bestuur van Lufthansa.