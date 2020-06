Minister wil Europees onderzoek naar effecten vliegtuigfilters op besmettingsrisico

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil dat er een onderzoek in Europees verband komt naar de effecten van filter- en ventilatiesystemen op het besmettingsrisico voor Covid-19. Dat schrijft Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

Motie

Het nieuws komt nadat Tweede Kamerleden Jan Paternotte en Dion Graus een motie indienden op 18 juni om zo spoedig mogelijk onderzoek te laten verrichten naar het effect van de filtersystemen op het besmettingsrisico in vliegtuigen. Van Nieuwenhuizen inventariseerde daarna eerst of er al in Europees verband een dergelijk onderzoek loopt.

Onderzoek

Dat was niet het geval en op de korte termijn staat zo’n soort onderzoek ook niet gepland, maar de minister wil wel dat dit uitgevoerd wordt. “Ik zal mij inspannen om een dergelijk onderzoek in Europees verband te laten uitvoeren. Daarnaast ben ik in gesprek met het NLR en het RIVM over uitvoering van zo’n onderzoek, waarbij nadrukkelijk ook afstemming met internationale partners wordt gezocht. Ik zal dit zo spoedig mogelijk met het NLR en het RIVM verder uitwerken”, aldus de minister.