Weer een KLM 747 naar de Mojave woestijn

KLM heeft opnieuw afscheid genomen van een Boeing 747. Ditmaal is de PH-BFY met de naam ‘City of Johannesburg’ naar de Mojave woestijn gestuurd, met een tussenstop in Chicago.

PH-BFY

De PH-BFY vloog op 28 maart voor het laatst een reguliere lijnvlucht tussen Willemstad en Amsterdam. Het toestel kwam in april 2002 in dienst bij KLM en is ruim 18 jaar oud. Op 12 maart werd het toestel tussen Paramaribo en Amsterdam ingezet. Een lezer van Up in the Sky maakte daar onderstaande video’s van.

Uitfasering

Oorspronkelijk zouden de 747’s pas later uitgefaseerd worden, maar door de pandemie werd dit versneld. Zo vloog de PH-BFS ‘City of Seoul’ eind mei voor het laatst en de PH-BFH ‘City of Hong Kong’ werd in maart naar Teruel in Spanje gestuurd.

©Baldus de Wit

©Baldus de Wit