Een vliegveld dankzij de Philishave | Column Goof

We komen er binnenvliegen met onze slanke Italiaanse Stelio Frati op de meest Hollandse dag denkbaar.

Drachten! Een heerlijk vliegveld. Hoog Playmobil-gehalte. Keurige bordjes. Schoon-geschilderd seinenvierkant. Splinternieuwe windzak, maat XXXL.

©Goof Bakker

‘Klein vliegveld, grote windzak’, moeten ze daar op EHDR gedacht hebben.

©Goof Bakker

Hazen hoppen door het hoge gras, aan weerszijden van de keurig gemaaide taxi-track. Je ziet alleen hun oren! Ja, Teuge: nìet maaien heeft ook z’n mooie kanten.

We taxiën voorbij aan een hangar met een bord erop: Frits Philips Hangar. Zonder hem was vliegveld Drachten er niet gekomen, horen we even later.

©Goof Bakker

“Heerenveen was ook in de race om de scheerapparatenfabriek van Philips te krijgen, in 1962”, vertelt de havenmeester aan de zonnige picknicktafel voor het torentje. Maar één van de eisen was: een vliegveld, zodat ze vanuit Eindhoven hier snel konden zijn. Heerenveen wilde dat niet garanderen, geloof ik. Wel belangrijk, want Frits Philips had hier ook een zomerhuisje, in Eerwoude. Met een Beechcraft Baron kwam hij hier heen, als ik het goed heb.”

Drachten! Ga er eens heen mensen, al was het maar op de elektrische fiets. Als onderdeel van uw Ontdek-Je-Eigen-Land-Weer-Eens-Vakantie.

Drachten, een heerlijk oord. Zeg eens eerlijk: wist u überhaupt dat er een vliegveld was?

©Goof Bakker

Goof Bakker

[email protected]

Additional facts

De vraag is of er ooit Philips-businessjets geland zijn op Drachten? Baan zal er te kort voor zijn. Philips had er ooit een stuk of zes. Nu nog maar eentje, geloof ik. Dat wisselde nogal eens door de decennia heen. Afhankelijk van de CEO, die dan weer groot wilde denken & doen, en dan weer afslanken en versoberen.

De Philipshave als merk is al lang verdwenen. Het principe bestaat nog steeds. De roterende kop wordt gemaakt in China èn nog steeds in Drachten. Beetje hetzelfde verhaal als de Wankelmotor versus de reciproke zuigermotor. Het superieure systeem wint niet altijd. Want bedenk wel: uw heen-en-weer-scheerapparaat (Braun-principe) staat twintig keer per seconde stil. Ik heb zelf meegewerkt aan de ondergang, midden jaren tachtig: de campagne voor een Philips-apparaat met het Braun-systeem. De moeilijke taak was dat Braun-mechaniek te propageren, zonder de roterende kop onderuit te halen.

Hoe mooi ook: vliegveld Drachten zit in de problemen. De gemeente moet bijspringen. Er wordt gedacht over alléén ultralight vliegtuigen. Dan hoeft de baan niet onderhouden te worden, en kan gewoon het grasbaantje gebruikt worden. Zou zonde zijn, want lokaal zijn er leuke en goeie SEP-vliegtuigen, en bovendien een vliegschooltje…

©Goof Bakker