Eerste A330 tanker voor NAVO naar Eindhoven

Airbus heeft formeel de eerste van de acht A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) toestellen geleverd, welke door de NAVO Multinational MRTT Fleet (MMF) is besteld. De overhandigingsceremonie werd in Getafe, Spanje, gehouden; het toestel moet vandaag in Eindhoven landen.

Eenheid

De MMF eenheid wordt gevormd door Nederland, Luxemburg, Noorwegen, Duitsland, België en Tsjechië. Eindhoven Airport vormt de hoofdbasis voor de vloot en Keulen de tweede locatie vanaf waar de toestellen zullen opereren. Vijf toestellen worden gestationeerd op Eindhoven en drie toestellen op Keulen-Bonn.

Samenwerking

“Het NAVO MMF-programma vertegenwoordigt de toekomst van defensiesamenwerking en toont het succes van het pooling- en deelconcept. Als vertrouwde partner van de strijdkrachten is Airbus buitengewoon trots dat de A330 MRTT op de voorgrond staat en klaar staat om beslissende capaciteiten en interoperabiliteit voor NAVO-partnerlanden te verzekeren”, aldus Dirk Hoke, CEO van Airbus Defense and Space.

Vervoer

De zes landen kunnen de vliegtuigen op roulatiebasis via een pooling-regeling gebruiken. De toestellen worden naast het bijtanken in de lucht ook ingezet voor het vervoer van passagiers en vracht en voor medische evacuatie-operaties. Het Europees Defensieagentschap (EDA) heeft het MMF-programma in 2012 geïnitieerd.