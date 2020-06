Eindhoven Airport verlaagt stressniveau met nieuwe verlichting | Video

Het voorterrein en de Airport Boulevard van Eindhoven Airport zijn voorzien van nieuwe bijzondere verlichting, ontworpen door Har Hollands, de Eindhovense lichtarchitect, voormalig curator en kunstenaar van lichtfestival GLOW.

Stress

De verlichting is zo ontworpen dat het een bijdrage levert aan het verlagen van het stressniveau van mensen, zo licht de ontwerper toe in onderstaande video. “En dat is onherroepelijk verbonden met ‘ik ga reizen'”, aldus Hollands. De ledverlichting is op afstand programmeerbaar in tal van patronen en kleuren.

Actueel

De leds in kleur in de 25 lichtmasten aan de Airport Boulevard (van parkeergarage P4 naar de terminal) spelen in op actuele thema’s en evenementen in de regio, zegt de luchthaven: “Dat kan bijvoorbeeld het kampioenschap van PSV zijn maar ook een evenement als GLOW. Zo vertelt het lichtspel als het ware het verhaal van de Brainportregio. De bijzondere verlichting die functioneel en design combineert, zorgt voor een waardige entree voor Brainport waarin technologie, design en kunst een belangrijke rol innemen.”