Embraer levert eerste Phenom 300E

Embraer heeft de eerste Phenom 300E geleverd. Het toestel is naar advocatenkantoor Dunham & Jones in Texas gegaan. Het kantoor bezit ook een Phenom 100EV.

Enhanced

Het gaat om een verbeterde versie van de Phenom 300. De E staat voor enhanced en houdt onder andere in dat het toestel dankzij nieuwe motoren sneller is en het toestel heeft een groter vliegbereik dan zijn voorganger. Ook het interieur werd aangepakt. Het toestel kan nu met vijf inzittenden 2010 nautische mijl (ongeveer 3723 kilometer) vliegen bij een kruissnelheid van 464 kts (zo’n 859,33 kilometer per uur).

Toewijding

“Deze levering aan onze vrienden bij Dunham & Jones is een bewijs van onze voortdurende toewijding om de ultieme klantervaring in de zakenluchtvaart te bieden”, aldus Michael Amalfitano, CEO bij Embraer Executive Jets. “We zijn vereerd om hen te helpen hun Embraer-vloot te laten groeien met ‘s werelds best verkochte jet, die nu nog verder is verbeterd in termen van technologie, comfort en prestaties.”