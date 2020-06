Icelandair stelt kaspositie veilig; onderhandelt nog over 737 Max compensatie

Icelandair heeft overeenkomsten gesloten met de meeste belanghebbenden om de kaspositie veilig te stellen. Er moeten nieuwe aandelen worden uitgegeven en twee banken verstrekken waarschijnlijk een lening met overheidsgarantie. De komende dagen worden de gesprekken verder gevoerd. Mocht het plan niet lukken, dan moet de maatschappij uitstel van betaling aanvragen.

Cao

“De Icelandair Group heeft tot dusver positieve vooruitgang geboekt met veel van zijn belanghebbenden”, zegt het bedrijf in een verklaring. Met de vakbonden van piloten, cabinepersoneel en monteurs zijn nieuwe langlopende Cao-afspraken gemaakt en er wordt samengewerkt met de IJslandse regering en banken Íslandsbanki en Landsbankinn over een door de overheid gegarandeerde kredietfaciliteit.

Kredietfaciliteit

De kredietfaciliteit is nog wel afhankelijk van het al dan niet ontvangen van concessies van schuldeisers en of het aandelenaanbod succesvol wordt afgesloten. De Groep zegt positieve feedback te hebben ontvangen van de meeste crediteuren, die bereid blijven om samen te werken met het bedrijf. Gesprekken met andere crediteuren – zoals vliegtuigleasebedrijven en een credit card bedrijf – lopen nog.

737 Max

Ook onderhandelt Icelandair nog met Boeing over verdere compensatie voor het aan de grond houden van de 737 Max en over het toekomstige leverschema. In september 2019 bereikte de maatschappij al wel een interim-akkoord met Boeing over de compensatie. De besprekingen zijn volgens de Groep wel gevorderd in de afgelopen weken en ‘kunnen de komende dagen worden afgerond als er een constructieve dialoog wordt voortgezet’.

Aandelen

Icelandair Group wil – als alles volgens plan gaat – de nieuwe aandelen in augustus uitgeven. Mochten de onderhandelingen met belanghebbenden stuklopen, dan zal het bedrijf een nieuwe fase van het herstructureringsproces moeten starten zonder een kredietfacilitiet waarbij de overheid garant staat. Maar dat proces kan tot 12 maanden duren en dan zou de maatschappij uitstel van betaling moeten aanvragen.