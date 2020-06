Rechtbank: KLM hoeft lifo-principe niet toe te passen

KLM hoeft het lifo-principe niet toe te passen bij de komende ontslagronde. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald, nadat VNC een kort geding aanspande tegen KLM. Bij deze methode worden de medewerkers die het kortst in dienst zijn, als eerste ontslagen.

Ontslagmethode

De cabinebonden en KLM spraken onlangs over het vraagstuk welke methode moet worden gebruikt in het scenario van gedwongen ontslagen. KLM vond een lifo-methode onbespreekbaar.

Cao

VNC is van mening dat er cao-afspraken zijn gemaakt en dat deze moeten worden nageleefd. De bond wil daar geen variant op. Kern van de zaak was dan ook artikel 4.3 lid 3 van de cao. “Dit artikel bevat naar het oordeel van VNC een leemte, nu KLM in deze bepaling wel de verplichting op zich neemt om het lifo-principe toe te passen, maar daarin nog niet is geregeld dat een ontslagcommissie wordt ingesteld. Om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel is dat op grond van de wet wel nodig. VNC verzocht de rechter daarom KLM te verplichten een ontslagcommissie in te stellen en het lifo-principe toe te passen bij een naderende reorganisatie”, zegt de cabinevakbond.

Onderhandelingen

De rechter oordeelde dat er geen sprake is van een leemte in de cao. Hij vindt dat het instellen van een ontslagcommissie een onderwerp is dat de cao-partijen op een gegeven moment in de onderhandeling hebben laten liggen en daarover moet dus alsnog worden onderhandeld. De rechtbank is dan ook van mening dat de partijen alsnog afspraken moeten maken met elkaar over de ontslagvolgorde. Verder kan KLM ook niet verplicht worden om de Vrijwillige Vertrekregeling langer open te stellen. De termijn van 5 juli 2020 blijft dus gehandhaafd. De vakbond beraadt zich op eventuele verdere stappen.