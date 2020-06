Vilnius Airport komt opnieuw met bijzondere verwelkoming | Video

Vilnius Airport komt opnieuw met een bijzondere verwelkoming. Vorig jaar december werd er nog een kerstboom gemaakt van verboden items, tijdens corona werd er een drive-in bioscoop opgezet en nu is er een spoor van roze vlekken op de vloer aangelegd, dat uiteindelijk leidt tot een replica van 3 meter van het nationale gerecht šaltibarščiai.

©Lithuania Travel

Soep

Šaltibarščiai is een koude soep, gemaakt van bieten, herkenbaar aan de roze kleur. “Je moet moedig zijn als je internationaal gezien wil worden. Wij geloven dat deze kleurrijke campagne de aandacht van toeristen over de hele wereld zal trekken en hen zal laten nadenken over de mogelijkheden om Litouwen te bezoeken – een van de veiligste landen deze zomer ‘, zegt Marius Zelenius, hoofd communicatie bij Lithuanian Airports.

©Lithuania Travel

Gastronomie

“Dit jaar brengen we onze gastronomische identiteit naar een hoger niveau. Twee weken geleden presenteerden we een smaakkaart met meer dan 30 soorten šaltibarščiai, vorige week lanceerden we een landelijke enquête over hoe het nationale menu eruit zou moeten zien, en nu dit”, zegt Indre Trakimaitė-Šeškuvienė, hoofd marketing bij Lithuania Travel, de dienst voor toerismeontwikkeling van het land, die verantwoordelijk is voor de installatie.

©Lithuania Travel

Routes

Nu het vliegverkeer weer op gang komt, opent het Litouwse toerismebureau de campagne ‘ontdek kleuren waarvan je nooit wist dat ze bestonden’, waarvan de installatie van de replica de aftrap is. Vanaf juli worden er weer 70 internationale routes aangevlogen vanaf Litouwse luchthavens. AirBaltic hervatte op 8 juni de vluchten tussen Vilnius en Amsterdam.