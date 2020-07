Aeromexico vraagt faillissementsbescherming aan

AeroMexico heeft ten gevolge van de coronasituatie een Chapter 11-proces aangevraagd in de Verenigde Staten. Hierdoor moet de maatschappij kunnen herstructureren met bescherming tegen schuldeisers.

Kaspositie

De maatschappij zegt hiermee de kaspositie te willen versterken en nieuwe financiering binnen te willen halen om een duurzaam bedrijf te creëren voor de toekomst. “Onze industrie staat voor ongekende uitdagingen door de significante afname van de vraag naar luchttransport”, zegt Andrés Conesa, CEO van Aeromexico.

Vluchten

De operaties van de maatschappij gaan gewoon door. Deze maand verwacht Aeromexico het aantal binnenlandse vluchten te verdubbelen en het aantal internationale vluchten te verviervoudigen. Chapter 11 is zo ingericht dat de reguliere vluchten door kunnen gaan en alle tickets, reserveringen, vouchers en loyaliteitspunten geldig blijven.

Plannen

Elf dagen geleden zei de maatschappij nog geen plannen te hebben om een Chapter 11-aanvraag te doen. “We zoeken momenteel naar aanvullende financieringsbronnen om de cash flows te verbeteren”, zei de maatschappij waarvan geruchten de ronde deden dat er een Chapter 11-aanvraag was ingediend.

Latijns-Amerika

Luchtvaartmaatschappijen in Latijns-Amerika verkeren momenteel in zwaar weer. De lokale overheden komen veel minder snel met financiële steun voor de bedrijven dan regeringen in andere delen van de wereld. Avianca vroeg onlangs al een tijdelijk faillissement aan. LATAM schortte al haar activiteiten in Argentinië op. De internationale luchtvaartorganisatie IATA roept de Latijns-Amerikaanse en Caribische regeringen de afgelopen maanden al vaker op om steun te bieden aan getroffen bedrijven.