AirBaltic: het nieuwe vliegen in de praktijk | Video

Een vliegreis gaat er nu anders aantoe dan een paar maanden geleden. Wat staat je aan boord nu wel of juist niet meer te wachten? Up neemt de proef op de som en vliegt met airBaltic naar Riga in Letland.

Waterflesje

Onze KLM-vlucht naar Lissabon van begin juni, met een overlevingspakketje met slechts 86ml water, staat ons nog goed bij. Daarom verschijnen we met gezichtsmasker en waterflesje bij gate B13 voor de vlucht naar Riga, de hoofdstad van Letland. Dagelijks rond 10 uur vertrekken er vanaf Schiphol drie Airbus A220-toestellen van airBaltic, elk naar een van de Baltische hoofdsteden.

Instappen

Bij de deur van het vliegtuig, deelt de bemanning basic care kits uit aan iedereen. Daarin zit een gezichtsmasker en twee reinigingsdoekjes. Op de achterkant staat dat je eerst je handen desinfecteert en dan het masker opzet. Op een aparte informatiekaart staan in twee talen nog enkele regels: desinfecteer je handen, draag de gehele vlucht een masker, geen rij bij het toilet, houd afstand van anderen bij in en uitstappen en laat geen gebruikte maskers achter in het toestel. Via de intercom worden de regels herhaald én gevraagd om in je elleboog te niezen of hoesten. Erg attent en bovenal duidelijk voor iedereen.

De cabine

AirBaltic vliegt sinds een paar maanden enkel met de A220. Dat is fijn, want het toestel is een genot. De frisgroene sfeerverlichting, enorme ramen en beeldschermpjes met vluchtinformatie boven de stoelen maken dit toestel veel aangenamer dan een Embraer. Ook is de stoelafstand bovengemiddeld: 32 inch (81 cm), terwijl zo’n 28-30 inch (71-76 cm) de standaard is. Bovendien is de cabine brandschoon. Er ligt geen kruimel op de grond en zit geen vlekje op de ramen.

Middenstoel

De stoelen staan aan de ene kant van het gangpad met z’n tweeën naast elkaar, aan de andere kant staan er drie. Tijdens onze vluchten werden alle middenstoelen vrijgehouden. Op drukkere vluchten gebeurt dat zoveel als mogelijk. Overigens is die middenstoel een paar centimeter breder gemaakt. In het midden zitten is nergens zo leuk als bij airBaltic.

Businessclass

In de twee rijen businessclass is de middenstoel omgebouwd tot tafeltje. Aan de kant waar twee stoelen naast elkaar staan, is ook maar ruimte voor één passagier. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Veel maatschappijen zetten bijvoorbeeld wél twee passagiers schouder aan schouder aan boord. Een klein gemis: geen stoel bij airBaltic beschikt over een USB-poort, stopcontact of wifi.

Toiletten

De twee toiletten (een voor, een achter) zijn opvallend ruim en schoon. Bovendien staat er naast de zeep een flesje met anti-bacteriële gel. Dat zou de standaard moeten worden bij alle maatschappijen: in en rondom vliegtuigtoiletten wemelt het immers van de ziekmakers.

Service

AirBaltic hanteert in economy een buy-on-board principe. Warme maaltijden kun je vooraf online bestellen. Tijdens de vlucht verkoopt de maatschappij twee warme maaltijden (een soep & kip met rijst), Scandinavische sandwiches, drankjes en snacks. Geen dorst of honger tijdens de vlucht.

Passagiers in business krijgen een drankje bij binnenkomst en een warme driegangenlunch, -ontbijt of -diner op porselein. Op een Europese vlucht van ruim anderhalf uur is dat uitzonderlijk.

Conclusie

Waar andere maatschappijen beknibbelen op hun service – British Airways geeft passagiers reizend in businessclass naar Australië slechts een broodje kip met een KitKat – serveert airBaltic volwaardige maaltijden op een veilige manier. Ook de veiligheidsinstructies, gratis mondkapjes, antibacteriële doekjes én brandschone toestellen maken dat we zonder enige twijfel zó weer zouden vliegen met airBaltic.