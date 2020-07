Airbus schrapt 15.000 banen

Airbus schrapt ongeveer 15.000 banen tot en met de zomer van 2021. Op deze manier hoopt de vliegtuigbouwer financieel gezond uit de coronacrisis te komen.

Ontslagen

Het gaat om 5000 posities in Frankrijk, 5100 in Duitsland, 900 in Spanje, 1700 in het Verenigd Koninkrijk en 1300 in andere Airbus-fabrieken wereldwijd. “De bedrijfsactiviteit voor commerciële vliegtuigen is de afgelopen maanden met bijna 40 procent gedaald”, zegt het bedrijf in een verklaring. “De productiesnelheden van commerciële vliegtuigen zijn dienovereenkomstig aangepast.”

Steun

Airbus zegt dankbaar te zijn voor de steun vanuit de overheid. “Maar aangezien het luchtverkeer naar verwachting niet zal herstellen tot het niveau van vóór Covid-19 vóór 2023 en mogelijk pas in 2025, moet Airbus nu aanvullende maatregelen nemen om de vooruitzichten voor de bedrijfstak na Covid-19 te weerspiegelen.”

Vakbonden

Het plan voor de ontslagen ligt nog niet geheel vast; er moet eerst nog met de vakbonden worden overlegd. Een vrijwillige vertrekregeling behoort tot de opties, evenals vervroegd pensioen en langdurige gedeeltelijke werkloosheidsregelingen.