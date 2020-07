BOC Aviation annuleert order van 30 737 Max’en

BOC Aviation heeft een order van 30 Boeing 737 Max-vliegtuigen geannuleerd. Wel blijft de topman van het bedrijf vertrouwen hebben in het toestel dat al meer dan een jaar aan de grond staat.

Uitstel

Van andere Max’en die nog in bestelling stonden bij BOC wordt de levering uitgesteld, zegt het bedrijf in een verklaring. Tegen persbureau Reuters zegt Robert Martin, CEO van BOC, te hebben gesproken met Boeing over wat de beste manier is om hun kapitaal in te zetten, gezien ‘iedereen zich realiseert dat dit geen korte termijn recessie is, het is een lange’.

Lease

Onlangs heeft BOC ook verschillende vliegtuigen gekocht, waaronder een aantal 737 Max’en, via een purchase and leaseback overeenkomst. Hierbij verkoopt een luchtvaartmaatschappij het toestel aan BOC en BOC leaset het vliegtuig direct weer terug aan de maatschappij.

Norwegian

Norwegian annuleerde deze week ook al een order bij Boeing van 92 737 Max’en en 5 Dreamliners vanwege de aanhoudende problemen. “Dit heeft de activiteiten van Norwegian verstoord en aanzienlijke verliezen veroorzaakt. Bovendien hebben Norwegian’s Rolls-Royce 1000-aangedreven 787’s te lijden gehad onder langdurige betrouwbaarheidsproblemen, wat heeft geleid tot voortijdig en ongepland onderhoud, waardoor verdere verliezen ontstonden”, aldus de maatschappij in een verklaring.