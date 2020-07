Boeing meldde cruciale aanpassing 737 Max verkeerd aan FAA

Boeing heeft een essentiële aanpassing aan het MCAS-systeem van de 737 Max destijds verkeerd gemeld aan de Federal Aviation Administration (FAA). Dit systeem drukt de neus automatisch naar beneden als het toestel te snel stijgt.

Modificatie

De FAA heeft een tijdlijn gemaakt van de historie van het vliegtuig, vanaf 2012 toen het ontwerp werd gemaakt, tot het aan de grond houden in maart 2019 na de twee dodelijke crashes. Daaruit blijkt dat Boeing slechts gelimiteerde informatie over het systeem aan de FAA meedeelde en de aanpassing aan het MCAS-systeem werd afgedaan als een modificatie van het bestaande speed trim systeem, dat alleen geactiveerd zou worden onder bepaalde omstandigheden.

Aandacht

Daarom was het systeem geen gebied dat extra aandacht zou krijgen in het certificatieproces, zo staat in een rapport van het Amerikaanse ministerie van Transport. Het systeem ontving daarom geen gedetailleerdere beoordeling of verdere discussies tussen ingenieurs van de FAA en Boeing. In plaats daarvan richtte de FAA haar aandacht meer op gebieden die werden geïdentificeerd als een potentieel hoog risico, zoals de grote motoren van het vliegtuig, fly-by-wirespoilers en aanpassingen aan het landingsgestel.