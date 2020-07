EasyJet start gesprekken met vakbonden over ontslag 30 procent personeel

EasyJet start gesprekken met de vakbonden over het ontslag van 30 procent van het personeel. Het voorstel dat er nu ligt omvat ook de potentiële sluiting van de bases op Londen Stansted, Southend en Newcastle. Wel moeten de drie luchthavens onderdeel blijven van het easyJet-netwerk.

Medewerkers

De maatschappij heeft medewerkers die hierdoor getroffen worden al geïnformeerd en zij zullen verdere ondersteuning krijgen. EasyJet is van mening dat het niveau van de marktvraag van voor de coronacrisis niet zal worden bereikt tot 2023, op basis van IATA-cijfers.

Toekomst

“Dit zijn zeer moeilijke voorstellen die worden gedaan in een ongekende en moeilijke tijd voor de luchtvaartmaatschappij en de sector als geheel. We zijn gefocust op het doen van wat goed is voor het bedrijf en haar gezondheid en succes op lange termijn, zodat we banen in de toekomst kunnen beschermen”, zegt Johan Lundgren, CEO van easyJet.

Kritisch

Ralph Hollister, analist reizen & toerisme bij GlobalData, is kritisch over de plannen van easyJet. “Hoewel het van essentieel belang is dat easyJet de kosten verlaagt om efficiënt te kunnen opereren te midden van de huidige vraag naar vliegreizen, bestaat het gevaar dat de plannen ervan te agressief zijn.”

Vraag

De analist meent dat de vraag sneller zou kunnen toenemen als regeringen de reisbeperkingen blijven opheffen. “Ontslagen piloten zullen niet zomaar achterover gaan leunen en wachten totdat de luchtvaartmaatschappij ze opnieuw aanneemt.” IATA verwacht dat het pre-corona vraagniveau pas in 2023 zal terugkeren, maar Hollister is van mening dat de maatschappij hier niet volledig op moeten vertrouwen.

Gulden middenweg

Hollister pleit dan ook voor een gulden middenweg om beide scenario’s te dekken voor het geval de marktvraag sneller terug is dan verwacht. EasyJet maakte eind mei bekend dat het personeelsbestand met bijna een derde zal worden ingekrompen. Deze week zijn de gesprekken met de vakbonden zoals Balpa en Unite begonnen.