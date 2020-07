Emirates lounge weer open en chauffeursdienst hervat

Premium passagiers van Emirates kunnen sinds vandaag weer gebruikmaken van de lounge op de luchthaven van Dubai en van de Chauffeur Drive Service (CDS).

Lounge

First Class passagiers, Business Class passagiers en in aanmerking komende Emirates Skywards leden kunnen gebruik maken van de lounges op Dubai International Airport (DXB) in terminal 3 Concourse B. Lounge gasten komen binnen via biometrische poorten met gezichtsherkenning om zo contact te verminderen. In de komende maanden zullen meerdere Emirates lounges in Dubai en de rest van de wereld worden heropend.

Maatregelen

Maaltijden in de lounge worden aangeboden in hygiënisch afgesloten maaltijdboxen in plaats van als buffet. Dranken, inclusief sterke drank, worden aangeboden in flessen voor eenmalig gebruik. Wijn en champagne, geserveerd uit gedeelde flessen, zijn tijdelijk niet beschikbaar. De lounge wordt aan het einde van elke dag schoongemaakt en ontsmet. Ook ontsmetten medewerkers de hele dag door elke stoel en tafel nadat een gast is vertrokken. Medewerkers van de Emirates Lounge dragen mondkapjes.

CDS

Bij de chauffeursdienst zijn er ook de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Zo worden de auto’s na elke rit helemaal schoongemaakt en de chauffeurs dragen mondkapjes en handschoenen. Elke auto is beperkt tot drie passagiers en mondkapjes zijn verplicht voor passagiers in Dubai. Grotere voertuigen, die plaats bieden aan vier passagiers, zijn op aanvraag beschikbaar.