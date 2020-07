PIA mag half jaar niet meer naar Europa

Pakistan International Airlines (PIA) mag voor zeker zes maanden niet meer door het Europese luchtruim vliegen. Dat heeft de European Aviation Safety Agency (EASA) dinsdag besloten.

Verbod

PIA voert vluchten uit naar onder andere Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het verbod heeft mogelijk ook gevolgen voor de vluchten naar het Verenigd Koninkrijk en Canada, gezien de maatschappij om het Europese luchtruim heen zal moeten vliegen.

Vliegbrevet

Afgelopen week kwam naar buiten dat een groot deel van de Pakistaanse piloten geen geldig vliegbrevet heeft. Pakistan heeft in totaal 860 piloten. 262 van die piloten zou volgens een recent onderzoek niet over een echt brevet beschikken. Zo zijn er piloten die niet zelf hun examens hebben gedaan, onvoldoende praktijk training hebben gehad of een politieke aanstelling hebben gekregen als piloot. Na dit nieuws werden 150 piloten geschorst door PIA.

Crash

Het verbod staat ook in het licht van de crash van een A320 van PIA in mei. Daarbij kwamen 97 personen om het leven. Vlucht PK8303 was onderweg van Lahore naar Karachi. Mogelijk was het landingsgestel van het toestel niet of niet volledig uitgeklapt bij de eerste landingspoging. Tijdens de go-around zou de motor ermee opgehouden zijn en crashte het toestel in een woonwijk.