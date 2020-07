Piper Super Cub uit 1954 vliegt boven een leeg Schiphol | Foto’s

Een bijzonder tafereel: een Piper Super Cub uit 1954 vloog onlangs boven een leeg Schiphol. Bert, Matthias, Erik en Joost vlogen op een vrijdagavond van Teuge naar Texel en kregen op de terugweg toestemming om in formatie door de Schiphol CTR te vliegen.

Rondje

Joost noteert in zijn verslag: “We hebben een rondje om de Schiphol Tower gevlogen, daarna zijn we over het concertgebouw en Amsterdam centraal station gevlogen om vervolgens de CTR te verlaten.”

787

“Enige bewegende grote vliegtuig dat we gezien hebben was een Boeing 787-900 die we om 20:49 uur zagen landen op de Polderbaan. Deze Boeing was om 12:09 uur opgestegen vanaf Toronto. Wij stegen om 20:11 op vanaf Texel. Zonder mondkapjes. Qua ventilatie zit je in de Piper Cub meer dan goed…”

©Erik Brouwer

©Erik Brouwer

©Erik Brouwer

©Erik Brouwer

©Erik Brouwer

©Erik Brouwer

©Erik Brouwer

©Erik Brouwer