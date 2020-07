EasyJet vliegt weer vanaf Schiphol

EasyJet heeft deze week de vluchten vanaf Schiphol hervat. Woensdagochtend om zeven uur vertrok de eerste vlucht weer naar het Spaanse Malaga onder vluchtnummer EJU7957.

Bestemmingen

Later op die dag vloog de maatschappij naar onder andere Manchester, Londen Gatwick, Palma de Mallorca en Berlijn. EasyJet vliegt in juli naar 26 bestemmingen en in augustus moet dit worden uitgebreid naar 35 bestemmingen.

Blij

“Ik ben erg blij dat we ook op Schiphol onze passagiers weer aan boord kunnen verwelkomen. Na deze lange tijd bouwen we onze vluchten rustig weer op en verwachten we in augustus weer naar negentig procent van onze bestemmingen te kunnen vliegen. Passagiers die hun zomervakantie of een andere reis willen plannen, hopen we hiermee zoveel mogelijk keuze te geven”, aldus William Vet, countrymanager easyJet Nederland.

Maatregelen

De maatschappij heeft verschillende maatregelen genomen in het kader van het coronavirus. Zo is het voor passagiers en bemanning verplicht een mondkapje te dragen aan boord van een easyJet vliegtuig, de vliegtuigen worden extra goed gereinigd en er zijn Hepa-filters aanwezig in elk toestel. Verder wordt er tijdelijk geen eten geserveerd aan boord. Als de bezettingsgraad het toelaat, dan wordt er zoveel mogelijk afstand gehouden in het vliegtuig.