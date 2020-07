El Al annuleert tijdelijk alle vluchten

El Al schort alle vluchten in ieder geval tot eind juli op. De maatschappij rapporteerde deze week een verlies van 140 miljoen dollar in het eerste kwartaal. Vorig jaar was dat nog een verlies van 50 miljoen dollar.

Onderhandelingen

Door de sterke inkomstendaling moet een deel van de vloot worden verkocht en een deel van het personeel is met onbetaald verlof gestuurd. Sinds mei is de maatschappij al in gesprek met de overheid en banken over een lening van 400 miljoen dollar met overheidsgarantie.

Lening

Over die lening wordt nog steeds onderhandeld. Bij de 400 miljoen zou er dan ook nog 43 miljoen dollar moeten worden opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Het tweede scenario houdt in dat er een lening van 250 miljoen dollar komt en dat er extra aandelen ter waarde van 150 miljoen dollar worden uitgegeven. De overheid koopt dan alle aandelen die niet worden verkocht.

Cargo

Ondertussen heeft El Al de reguliere commerciële vluchten op zijn minst tot eind juli opgeschort. Ter compensatie heeft het bedrijf de vrachtactiviteiten uitgebreid door commerciële vliegtuigen om te bouwen naar een vrachtvariant.