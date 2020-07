Gewelddadig mooi | Column Goof

Al lijken we de goeie kant op te gaan, er is nog steeds veel oorlog op de wereld. Maar hoe naar dat ook is: het is wèl een genot om al die prachtige oorlogsvliegtuigen op Youtube te zien!

F-18’s die gekatapulteerd worden van een vliegdekschip. Drones die voor een geheime missie opstijgen. En natuurlijk altijd weer de rare capriolen van de A-10 Warthog.

Wat is er toch zo fascinerend aan die dingen? Ik weet een slim antwoord: ‘De wetten van de aerodynamica brengen prachtige vormen voort, die ons een esthetisch genoegen bereiden’.

Nobel verhaal. Maar natuurlijk één grote leugen. Want als dat waar was, zouden we de sierlijke Boeing B-15 uit 1934 veel mooier moeten vinden dan de B-17 van drie jaar later, met al z’n rare bobbels en uitsteeksels.

Maar over die B-15 is nauwelijks een boek te krijgen bij de Luchtvaarthobbyshop. Van die lelijke B-17, die tientallen Duitse steden in de as legde, hebben ze er wel twintig.

Het heeft, denk ik, toch wel degelijk iets te maken met het geweld dat zo’n machine teweeg kan brengen. Niet ongewoon trouwens. Voor een fraai bewerkt harnas uit de Middeleeuwen staan we ook langer stil dan voor een fraai geborduurde boerenkiel uit dezelfde tijd. Een mooi bewerkt zwaard is interessanter dan de even zorgvuldig vervaardigde ploegschaar in de vitrine ernaast.

Het zij zo. Al zijn er bijna geen oorlogen meer, toch zijn er constant fijne vliegtuigen op Youtube.

Daarom wens ik iedereen bij het kijken niet al te veel wroeging toe.

Goof Bakker

Additional facts

Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, brandhaarden van weleer: kindjes wandelen er naar school en opa rookt er een pijpje. De wereld is vrediger dan ooit. We moeten zelfs drugs-oorlogen gaan meerekenen om behoorlijke aantallen slachtoffers te halen. In dat kader scoort Mexico even hoog als Afghanistan! Kijk maar:

Nu we mekaar steeds wat meer met rust laten alleen nog even zorgen dat Moeder Natuur ons niet allemaal tegelijk te pakken neemt. Daar zijn al een paar aanwijzingen voor, zoals u wellicht weet. Het aantal corona-doden is al groter dan het aantal oorlogsdoden dit jaar. Gewoon doorgaan met Roundup spuiten, plastic bolletjes in tandpasta stoppen, plastic zakken in zee gooien en grote karbonades op tafel zetten. Er komt alweer een slim varkensvirus deze kant op, las ik net. Helaas zonder bijbehorende mooie vliegtuigfilmpjes.

Proeflezer Giel: “Dat geweld heeft zeker aantrekkingskracht. Ik heb dat wel meer bij de vergelijking harnas / boerenkiel dan bij vliegtuigen. In een museum over de middeleeuwen kan ik eindeloos blijven staan bij de harnassen en wapens terwijl ik de spullen uit het dagelijks boerenleven regelmatig voorbij loop. Vliegtuigen zitten in mijn beleving dichter op elkaar. Ik vraag mij af hoe dat met drones zal zijn. De F-35 is vermoedelijk de laatste door de mens aangestuurde jager van Nederland. Zal in andere landen niet veel anders zijn. Zijn jagers nog net zo indrukwekkend wanneer mensen er zelf niet meer inzitten? Een Predator drone doet mij een stuk minder dan een F-14 (een van mijn favorieten, terwijl die drone ook onmenselijk veel geweld kan veroorzaken. Goede kans dat de F-35 omgebouwd gaat worden naar een onbemande versie. Wordt het dan in de cool-factor een drone of blijf het een jager? “

Proeflezer Ron: “Ook zonder gewapende schermutselingen kun je de mooiste gevaarlijke vliegtuigen ontwikkelen; de dreiging alleen is al voldoende. Denk maar aan de Koude Oorlog. Jammer, dit verhaal is te kort door de bocht om dit interessante onderwerp echt aan te snijden. Schrijven over het spanningsveld tussen stalen harnas en boerenkiel is een mer-à-boire dat meer diepgang verdient.”

Proeflezer Erik zegt: “Oorlogsvliegtuigen zijn als Lara Croft: beeldschoon en levensgevaarlijk.”