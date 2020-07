Ryanair-piloten stemmen in met salarisverlaging

De Britse piloten van Ryanair hebben ingestemd met een loonsverlaging van twintig procent, zo meldt pilotenvakbond Balpa. 96 procent stemde in met het voorstel.

Banen

Eerder dreigde Ryanair-topman Michael O’Leary nog 3500 banen te laten verdwijnen als er geen akkoord zou komen over een loonsverlaging. In mei had Ryanair al aangekondigd dat er 330 pilotenbanen in het Verenigd Koninkrijk op het spel stonden, waarvan zeventig vanwege mogelijke sluitingen van vier bases: Leeds Bradford, Prestwick, Bournemouth en Southend.

Kostenbesparing

Na intensieve onderhandelingen tussen Balpa en Ryanair is er een pakket voor kostenbesparing samengesteld. Piloten aanvaarden twintig procent minder salaris waarmee volgens de vakbond 260 banen veilig zijn gesteld. Het salaris moet de komende vier jaar geleidelijk weer worden hersteld tot honderd procent.