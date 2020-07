Vakantie in eigen land wordt in Europa populairder

Vakantie in eigen land wordt in Europa steeds populairder, met name voor Duitsers, Belgen en Britten. Dat blijkt uit de resultaten van de tweede meting van de Vakantiemonitor van NBTC en Royal Schiphol Group.

Vakantiemonitor

De Vakantiemonitor is een serie metingen naar de invloed van de coronacrisis op het reisgedrag van toeristen uit Nederland en kernmarkten België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China. Driekwart van alle reizigers die Nederland jaarlijks ontvangt, komt uit een van deze landen volgens de NBTC.

Eigen land

“Ten opzichte van de eerste meting is het aantal vakantieplannen in eigen land gestegen. Dit geldt met name voor Duitsers, Belgen en Britten. We merken dat mensen nog steeds terughoudend zijn in hun reisgedrag en in de vakantie liever dichtbij huis blijven,” vertelt Jos Vranken, algemeen directeur bij NBTC.

Plannen

Zowel de eerste als de tweede meting wijst uit dat 60 procent van de ondervraagde vakantieplannen heeft dit jaar. “Het aantal vakantieplannen is dus niet gewijzigd sinds de versoepelingen in de meeste landen en het openstellen van grenzen. Opvallend is dat een vakantie in eigen land populairder is geworden ten aanzien van de eerste meting. We zien ook dat Duitsers, Belgen en Britten in toenemende mate vakantieplannen hebben naar Nederland dit jaar. Een vakantie in eigen land of naar een buurland als Nederland wordt mogelijk als een veilige keuze gezien”, vervolgt Vranken.

Toeristisch

Verder wijst het onderzoek uit dat nog steeds twee op de vijf Nederlanders met vakantieplannen de voorkeur geeft aan een reis binnen Nederland. Dit zijn met name gezinnen met kinderen. Ruim 70 procent van de Nederlanders wil drukke toeristische plekken vermijden en ruim 60 procent geeft aan voorzichtiger om te willen gaan met toeristen bij hen in de buurt.

Afstand

Volgens Vranken komt de social distancing-boodschap goed aan. “Deze resultaten bevestigen dat veel mensen drukte ervaren als onveilig. Het is daarom van groot belang om mensen te informeren over drukte en hen te gidsen naar plekken waar het veilig en vertrouwd is.”

Campagne

In het kader hiervan is de NBTC onlangs gestart met de campagne ‘Hier moet je zijn‘. “Met de aftrap van ‘Hier moet je zijn’ inspireren we in eerste instantie Nederlanders om prachtige onbekende plekken in eigen land te ontdekken en om in de toekomst net wat vaker voor ‘hier’ te kiezen. Je hoeft immers niet naar ‘daar’, want je vindt het allemaal ‘hier’. Dit doen we samen met lokale en regionale marketingorganisaties, ondernemers en gasten zelf. Met een variant hierop zullen we ook gasten uit Duitsland en België voorlichten over de mogelijkheden voor een aangename en veilige vakantie in Nederland”, aldus Vranken.