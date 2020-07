Corendon ziet alsnog af van Turkije-vakanties

Corendon ziet af van het aanbieden van van vakanties naar Turkije voor 22 juli. Eerder wilde Corendon vanaf 10 juli vakanties aanbieden naar verschillende Turkse bestemmingen.

Coronatest

Omdat Turkije een risicogebied is moeten reizigers die in Turkije zijn geweest twee weken in quarantaine wanneer zij terugkeren in Nederland. Om dit te omzeilen wilde Corendon reizigers aan het einde van hun vakantie een gratis coronatest aanbieden. Als de test negatief zou zijn, dan hoefde te reiziger niet meer in thuisisolatie.

Kritiek

Afgelopen week kwam veel kritiek op het plan van Corendon. Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft aangegeven niet op de hoogte te zijn geweest van de grote hoeveelheid vluchten die naar Turkije en andere risicogebieden gepland stonden.

Maatregelen

Er wordt nog gekeken naar welke maatregelen genomen kunnen worden om andere vakantievluchten naar risicogebieden te beperken. Een vliegverbod is een van de mogelijkheden die wordt genoemd. Vermoedelijk zouden zakelijke vluchten naar risicogebieden nog wel door mogen gaan.