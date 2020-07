Luchtvracht laat eerste tekenen van langdurig herstel zien

De vraag naar luchtvracht lijkt weer gestaag op gang te komen, aangezien de vrachtvolumes in juni met zes procent zijn gestegen ten opzichte van mei, concludeert databureau Clive op basis van nieuwe cijfers.

Volume

In de laatste week van juni lag het vrachtvolume 12 procent hoger dan in de laatste week van mei. Ten opzichte van juni 2019 lag het volume 25 procent lager. Het verschil tussen mei 2020 en 2019 was -31 procent.

Capaciteit

De beschikbare capaciteit in juni bleef gelijk, maar de laatste twee weken van juni steeg de capaciteit week-op-week langzaam met ongeveer 1,5 procent per week. De dynamische belastingfactor was 71 procent in juni en is gebaseerd op zowel het volume als het gewichtsperspectief van de vervoerde vracht en beschikbare capaciteit. Dit is zelfs het hoogste niveau sinds 2018.

Herstel

“Onze analyses in juni lijken de eerste stappen te suggereren op weg naar een structureel marktherstel. Ondanks de dalende vraag in juni naar persoonlijk beschermingsmateriaal, zien we nog steeds dat de volumes in mei zijn gestegen. We beginnen een meer herkenbare luchtvrachtmarkt te zien volgens logischer economische principes en meer logische tarieven. De dynamische belastingfactor in juni was op een niveau dat we niet eens zagen tijdens de normale piekperiodes tijdens de kerstperiode, wat resulteerde in opbrengsten die nog steeds ver boven het niveau van 2019 liggen”, aldus Niall van de Wouw, analyst bij Clive.

Tarieven

Of de terugkerende luchtvrachtvolumes het gevolg zijn van lagere luchtvrachttarieven of het opnieuw opstarten van de vluchten, is nog onduidelijk. “In juli verwachten we traditioneel een instroom van buikcapaciteit voor de zomervakantie, maar dat is er momenteel niet. De volgende test zal zijn hoe een instroom van ‘normale’ passagiersvluchten, die niet gedreven zijn door de vraag naar vracht, de dynamische belastingfactor zal beïnvloeden”, aldus Van De Wouw.