Micro airline Nebo Air wil emissievrij vliegen vanaf Londen

De ‘micro luchtvaartmaatschappij’ Nebo Air gaat emissievrij vliegen van Londen naar de Midlands. De airline maakt gebruik van de elektrische Pipistrel Velis tweezitter, die onlangs Europees is gecertificeerd. De vlucht start op Damyns Hall Aerodrome, ten oosten van Londen. In 45 minuten vliegt men naar Shipmeadow Airfield in Suffolk. Vandaar wordt in 55 minuten Wickenby Airfield in Lincolnshire bereikt.

Activiteiten

Nebo Air wil met de vluchten drie belangrijke activiteiten uitvoeren voor de lichte luchtvaart: het land verkennen, ervaringsvluchten uitvoeren voor het publiek en toekomstige piloten trainen op volledig elektrische vliegtuigen. Het bedrijf verwacht dat de uurkosten met 200% omlaag gaan door over te stappen op elektrisch aangedreven vliegtuigen. Nebo Air richt zich op een nieuwe doelgroep, die groen en betaalbaar wil vliegen. In de ontwikkelingsfase wordt alle winst opnieuw geïnvesteerd in de promotie en ontwikkeling van milieuvriendelijke, emissievrije, duurzame elektrische vliegtuigen.

On demand

De vluchten van Nebo Air worden on demand uitgevoerd. Het is ’s werelds eerste emissieloze en kosteneffectieve micro-luchtdienst. Volgens het bedrijf is de luchtvaart in Groot-Brittannië tegen 2050 de grootste bron van CO2-uitstoot. Mensen willen ook minder gaan vliegen vanwege zorgen over het milieu. Nebo Air gaat de uitdaging aan met een groen innovatief netwerk, dat ook oog heeft voor de ontwikkeling van plattelandstoerisme. Het operationele model van vlieg- en grondprocedures voor elektrische vliegtuigen komt gratis beschikbaar voor vliegvelden en andere betrokken instanties.