Air New Zealand scheidt binnenlandse en internationale bemanningen

Air New Zealand heeft aangekondigd haar bemanningen voor internationale en binnenlandse vluchten voortaan gescheiden te houden. Bemanningen op intercontinentale vluchten waren al gescheiden van de rest.

Risico

Door bemanningen zo veel mogelijk te scheiden hoopt Air New Zealand de kans op verspreiding van het virus onder personeel verder te beperken. Aangezien er erg weinig bekende corona gevallen in Nieuw Zeeland zijn, is de kans op besmetting op een binnenlandse vlucht het kleinste. Op internationale vluchten zitten vaker mensen van verschillende nationaliteiten waardoor het besmettingsrisico iets groter zou zijn. Op intercontinentale vluchten, momenteel voornamelijk repatriëringsvluchten of vrachtvluchten, zou het besmettingsrisico het grootste zijn.

Test

Om te voorkomen dat bemanningen die naar risicogebieden zijn geweest het virus mee terugnemen naar Nieuw Zeeland, worden deze bemanningen getest. Al het personeel van de maatschappij dat in risicogebieden is geweest krijgt op de tweede dag na terugkeer in Nieuw Zeeland een coronatest. Wanneer de test negatief terugkomt mag de werknemer naar huis, zonder in thuisisolatie te hoeven.