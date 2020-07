Jachtvliegers doen een boekje open | boek

Onlangs heeft de bekende luchtvaartpublicist Martin Leeuwis het boek ‘Jachtvliegers doen een boekje open’ uitgegeven. Het boek is een collectie van ruim 200 korte en iets langere verhalen en anekdotes, opgetekend uit de mond van 55 (voormalige) jachtvliegers van de Koninklijke Luchtmacht. De verhalen spelen zich allen af in de periode na de Tweede Wereldoorlog tot aan het heden. Het boek kan gezien worden als een opvolger van het succesvolle boek ‘Jachtvliegers in de Koude Oorlog’, dat in 2010 is verschenen.

Vliegveiligheid

Het boek geeft een goed inzicht in achtergronden van het vliegen met straaljagers en alle zaken die fout (kunnen) gaan. Want met die vliegveiligheid was het vroeger toch wel aanmerkelijk slechter gesteld dan tegenwoordig. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met passende foto’s en afbeeldingen van schilderijen en digitale kunst. De verhalen zijn doorspekt met vliegersjargon en afkortingen. Erg is dat niet want achterin het boek is een lijstje opgenomen met de belangrijkste termen en afko’s. Bovendien past het jargon goed bij de sfeer van de verhalen.

Spannend

Sommige stories zijn buitengewoon spannend. Ter illustratie een kort fragment uit ‘Eend vs. Honderdvier’: “Ik kruis de threshold (baandrempel) met zo’n 220 knopen en knal de kist tegen de grond; gelijktijdig trek ik aan de dragchute handle. Jever is een standaard NATO-veld met een baan van ongeveer 8.000 voet. Maar: de chute komt niet uit!! En ik rij nog steeds met alarmerend hoge snelheid richting het eind van de baan! Ik druk snel op de hook-switch en de haak knalt op de baan en begint meteen te vonken; de vernevelde brandstof die uit de tanks wordt geperst en ook deels door de (hete) motor heen stroomt begint te branden… “You are on fire!!” schreeuwt de toren over de radio.”

Carrière

Samensteller Martin Leeuwis is een echte luchtvaartman die zijn vliegcarrière begon bij de Koninklijke Luchtmacht als NF-5 jachtvlieger op de vliegbasis Eindhoven. Later ging hij bij KLM vliegen op de Douglas DC-9 en verschillende varianten van de Boeing 737. Naast zijn vliegende carrière vond hij tijd om meer dan 30 boeken over luchtvaarthumor uit te geven. Vooral zijn samenwerking met cartoonist Ton van Andel heeft geleid tot de haast iconische reeks ‘Say again’ boeken.

Charme

Voor diegenen die van structuur houden is het even slikken. De 200 verhalen zijn niet ingedeeld in chronologische of thematische hoofdstukken. De vertellingen zijn in een willekeurige volgorde in het boek terecht gekomen. Dat geeft wel een bepaalde charme aan het geheel en nodigt uit om het boek niet in één ruk uit te lezen, maar het af en toe weg te leggen en weer op te pakken. Het boekje op A5 formaat houd je ook veel langer van de straat dan je op het eerste gezicht inschat. Om het met een variant op een bekende luchtmachtspreuk te zeggen: klein in formaat, maar groot in verdienste. De spannende en komische verhalen en anekdotes zijn het waard om vast te leggen en boeien van de eerste tot de laatste letter. Een aanrader. Voor vliegers en fans!

Naar aanleiding van: Jachtvliegers doen een boekje open

Samensteller en uitgever: Martin Leeuwis

244 pagina’s, talloze kleuren- en zwart-wit illustraties (foto’s, schilderijen en digitale kunst)

Prijs: 17,95 euro

http://www.jachtvliegers.info