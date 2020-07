Verenigd Koninkrijk past quarantaine maatregel aan

Het Verenigd koninkrijk schaft vanaf 10 juli de quarantaine maatregel af. Reizigers moesten, ongeacht waar zij vandaan kwamen, twee weken in quarantaine wanneer zij het Verenigd Koninkrijk in wilden.

Lijst

Reizigers die afkomstig zijn uit een land of gebied dat op deze lijst staat, zoals Nederland, hoeven vanaf 10 juli niet meer in quarantaine. Wie minder dan twee weken voor aankomst in het Verenigd Koninkrijk in een land of gebied is geweest dat niet op de lijst staat, moet alsnog in quarantaine.

Rechtszaak

British Airways, Easyjet en Ryanair hebben door het afschaffen van de maatregel de door hen aangespannen processen tegen de Britse overheid gestopt. De maatschappijen waren bang dat de maatregel zou leiden tot het wegvallen van passagiersstromen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Sinds de quarantaine maatregel van kracht is zijn de passagiersaantallen op Britse luchthavens gedaald.