Vliegveldervaring zonder te vliegen: nu te boeken

Voor wie reizen per vliegtuig erg heeft gemist de afgelopen maanden is er in Taiwan een oplossing bedacht. Meer dan 7.000 vliegfanaten hebben zich kunnen opgegeven om een volledige vlieggeldervaring mee te maken. Na inchecken, beveiligingscontrole en het boarden konden uiteindelijk 60 gelukkigen, die uit de 7.000 aanmeldingen werden gekozen, plaats nemen in een Airbus A330 van China Airlines. Na even gezeten te hebben en een praatje te hebben gemaakt met het cabinepersoneel hebben de inzittenden het toestel weer verlaten.

