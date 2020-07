Hoe snel het mis gaat | Column Goof

Precies vandaag, maar dan veertien jaar geleden was ik getuige van een crash. Ik zie het nog voor me. Kun je nagaan wat een diepe indruk zoiets maakt.

De trike volgt een vreemd, druppelvormig traject na de take off. Volgt niet het circuit, maar keert met een grote linkerboog terug naar de baan. Een technische storing lijkt het niet te zijn, want het toestel heeft een flinke snelheid en lijkt – op het oog – goed bestuurbaar. Was het motorstoring, dan maakte de piloot trouwens een grove fout: bij een storing in de start dien je rechtuit te landen, binnen twee keer vijftien graden van je koers.

Het lijkt eerder op totale desoriëntatie van de piloot. Hij lijnt ook niet op, maar landt diagonaal. Snijdt de baan onder en vreemde hoek aan, landt hard op drie wielen, en vliegt dan plots over de kop. Zo te zien in een greppeltje aan de andere zijde de baan. De vrouw naast me in het restaurant slaat de handen voor de ogen. Mannen rennen er heen. Een felle brand breekt uit, plotseling.

Gelukkig herkent iemand met een verrekijker even later de piloot, staand, temidden van het groepje. En de rust daarginds doet vermoeden dat er geen sprake is van persoonlijke ongelukken. Gelukkig.

Wat valt je als toeschouwer op? De snelheid van de gebeurtenissen! Een crash wordt doorgaans uitgebreid besproken en bediscussieerd. Daardoor krijg je wel eens de indruk van een rustig verloop van logisch op elkaar volgende gebeurtenissen.

Als getuige (en dat ben je niet vaak) valt me nu op: het gebeurt in een handenklap. Zó vliegt er een trike op een mooie, zonnige zondagmiddag, zó is er een brandende puinhoop van kunststof, tentstokken en zeildoek.

Zo gaan crashes. Voornamelijk razendsnel.

Goof Bakker